Johnny Depp, proseguono i guai: la star assume l'avvocato di Lady Diana

Johnny Depp ha assunto David Sherborne, avvocato che negli anni ha rappresentato nomi di prestigio tra cui Lady Diana, nonché il Principe Harry e Meghan Markle, per difendere il diritto alla propria privacy nel caso riguardante l'hackeraggio del suo telefono.

Sherborne è infatti specializzato in cause che riguardano la violazione della privacy e oltre ai membri della famiglia reale britannica ha difeso nomi del calibro di Elton John e Hugh Grant. Il team legale di Depp ha infatti inviato una lettera contro il News Group Newspapers, sussidiaria britannica della corporation americana News Corp, che tra le altre cose controlla il Sun, così come l'ormai defunto News of the World.

Depp infatti accusa il News Group Newspapers di aver violato la legge sulla privacy e sostiene di essere stato hackerato più volte; non solo, l'attore sostiene anche che il gruppo avrebbe utilizzato informazioni private e intercettato illegalmente alcuni messaggi vocali della sua mail. Il team legale di Depp avrebbe condotto un'indagine, ed è convinto che il telefono dell'attore sia stato hackerato più volte nel periodo che va dal 1996 al 2010. Le prove "evidenzierebbero delle ripetute e prolungate intrusioni" nella sua vita privata.

A sostegno dell'accusa, c'è anche il fatto che uno dei newspaper presi di mira da Depp sia stato anche il primo a dare la notizia delle gravidanze dell'allora partner dell'attore, prima nel 1998 e poi nuovamente nel 2002. Depp ha anche dichiarato che una delle intrusioni peggiori fu quando venne riportata la notizia del ricovero della figlia, che allora aveva soli 7 anni. La star ha definito quel momento uno dei peggiori della sua vita.

Ricordiamo che Depp è in causa con la ex-moglie Amber Heard: entrambi si sono accusati a vicenda di violenze domestiche e il procedimento legale è lontano dall'essere risolto pacificamente. Depp potrebbe tornare nel prossimo Pirati dei Caraibi.