Johnny Depp pronto a testimoniare nel processo contro Amber Heard: ecco di cosa parlerà

Il processo ad Amber Heard per le accuse di diffamazione rivolte all'attrice dall'ex-marito Johnny Depp è ancora ben lontano dal concludersi: in questi giorni si stanno susseguendo in aula testimonianze su testimonianze, tra cui è attesa, proprio in queste ore, quella dell'ex-star di Pirati dei Caraibi.

Dopo la deposizione della sorella di Johnny Depp sarà infatti proprio l'attore di Edward Mani di Forbice a raccontare la sua versione dei fatti davanti alla corte: Depp testimonierà in aula questo martedì, ed è ovviamente palpabile l'attesa creatasi tra i fan per le parole dell'uomo che in molti continuano a sostenere incondizionatamente.

Gli argomenti di cui parlare, d'altronde, a Depp non mancheranno di certo, dalle aggressioni (celebre l'episodio del dito tagliato) all'ormai famosissima questione delle feci che, sempre stando alla versione di Depp, Heard avrebbe depositato sul suo letto nel corso di uno dei momenti più tormentati di una storia d'amore mai particolarmente tranquilla.

Proprio l'episodio delle feci, come molti di voi ricorderanno, era stato commentato dalla stessa Amber Heard qualche tempo fa, con l'attrice che incolpò i suoi cani per il gesto di cui veniva accusata dall'ex-marito: vedremo se la testimonianza di Depp cambierà qualcosa in tal senso, ma certo è che, comunque dovesse andare, questo processo sembra avere ancora parecchie questioni da analizzare a fondo.