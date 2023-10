Johnny Depp, la promessa fatta ad Amber Heard e mantenuta durante il processo

È passato oltre un anno dal processo che ha visto lo scontro tra Johnny Depp e Amber Heard: i due attori vivono vite separate ed entrambi stanno tentando di ricostruire la propria carriera dopo un periodo difficile. Eppure l'attenzione intorno alla battaglia legale (ormai risolta) tra i due sembrerebbe non ancora pronta a scemare.

Pare, infatti, che Johnny Depp abbia fatto una certa premessa a Heard e che l'abbia mantenuta anche durante il famoso processo che ha visto la star accusare l'ex moglie di diffamazione a seguito di un editoriale, a firma di Heard, in cui si alludeva a violenze di ogni genere nel suo matrimonio. Proprio durante un controinterrogatorio, l'avvocato di Depp, Camille Vasquez, ha chiesto all'attrice di Aquaman se sapesse il motivo per il quale l'ex marito non le avesse mai indirizzato lo sguardo in aula.

Subito dopo, infatti, è stata ascoltata dai membri della corte una registrazione audio da una camera d'albergo di San Francisco risalente al 2016, ossia nel periodo relativo alla fine del loro matrimonio durato appena pochi mesi: "Io non sono niente per te e non sarò mai più niente per te. Non vedrai più i miei occhi", ha detto Depp. Promessa decisamente mantenuta!

La turbolenta storia d'amore tra i due attori e il processo sotto gli occhi di tutto il mondo sono diventati una serie TV Depp contro Heard da record su Netflix.