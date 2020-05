Johnny Depp, il produttore di Pirati dei Caraibi ha ucciso le speranze di Jack Sparrow?

Dopo settimane di speculazioni sul futuro della saga di Pirati dei Caraibi, il produttore del franchise Jerry Bruckheimer ha finalmente parlato del ruolo di Johnny Depp e del possibile ritorno del suo iconico Jack Sparrow.

Bruckheimer, recentemente intervistato da Collider, nel rispondere alla specifica domanda su un potenziale ritorno del capitano Jack Sparrow nel prossimo Pirati dei Caraibi 6, ha rilasciato dichiarazioni che non fanno esattamente ben sperare i fan della star:

"Per il film che stiamo sviluppando in questo momento non siamo sicuri del ruolo di Johnny", ha rivelato Bruckheimer. "Quindi, dovremo vedere..."

Non si sa ancora cosa ha pianificato la Disney per il franchise, ma Bruckheimer e il suo team stanno ovviamente lavorando sodo per assicurarsi che la prossima puntata della serie torni a dare lustro al franchise dopo un quinto episodio poco esaltante sia in fatto di critica che a livello commerciale.

Voci recenti hanno suggerito che la star di Guardiani della Galassia e Jumanji Karen Gillan potrebbe sostituire Depp come protagonista, diventando il fulcro di una nuova generazione di film. La mossa era già stata tentata per certi versi ne La Vendetta di Salazar, quando al centro della storia vennero messi i giovani personaggi di Brenton Thwaites e Kaya Scodelario. Come pensate che si risolverà la questione? Ditecelo nei commenti.

