Johnny Depp produce un film in cui il guanto di Michael Jackson è un alieno succhia-sangue

Ammettetelo, fino ad ora eravate convinti che la notizia più stramba del 2019 sarebbe stata quella relativa al film su Nicolas Cage interpretato da Nicolas Cage, ma a quanto pare Johnny Depp aveva un asso nella manica.

Page Six riferisce infatti che la Infinitum Nihil, la compagnia di produzione dell'ex star di Pirati dei Caraibi, sta producendo For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove, musical dal titolo brevissimo e piuttosto sobrio diretto da Julien Nitzberg.

Secondo lo sceneggiatore del progetto, l'idea è nata quasi come scherzo quando venne assunto da un network televisivo per scrivere un film biografico sul defunto re del pop, al centro di numerose controversie. Lui e i suoi collaboratori si sono bloccati al momento di trovare il modo giusto per affrontare le accuse di abusi sessuali su minori della star, e hanno escogitato un modo che definire creativo è evidentemente molto poco:

"Ho detto, che ne dite di questa? Tutto ciò di cui MJ viene accusato nel film sarà causato dal suo guanto, che in realtà è un alieno proveniente dallo spazio e si nutre di sangue di ragazzini vergini. I produttori si sono messi a ridere e poi hanno detto: 'Puoi fare la versione normale?' Per me sarebbe stato moralmente ripugnante fare il loro film, quindi ho rifiutato anche se la paga era davvero grande."

Nitzberg ha dichiarato di aver avuto diverse difficoltà nel trovare finanziamenti per realizzare il film (impossibile capire il perché), ma che quando è entrato in contatto con la società di produzione di Johnny Depp, grazie ad un altro progetto che però finì nel dimenticatoio, la Infinitum Nihil ha mostrato interesse per il musical fantascientifico (termine aggiunto da noi).

For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove arriverà il 25 gennaio 2020.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che il produttore di Bohemian Rhapsody è in trattative per realizzare un biopic su Michael Jackson e vi rimandiamo alla recensione di Leaving Neverland.