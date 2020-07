Johnny Depp, il processo per diffamazione alle fasi finali: nuove accuse rivolte alla star

Nell'ultimo appuntamento del processo per diffamazione mosso da Johnny Depp contro il The Sun, l'Alta Corta ha sentito una testimonianza secondo cui "la condotta vergognosa dell'attore nei confronti di Amber Heard è stata compromessa dal costante abuso di droghe, tanto che la star potrebbe non essere a conoscenza della gravità della sue azioni".

A riportare tale dichiarazione sono stati gli avvocati del quotidiano The Sun (quindi di parte), affermando in aggiunta "la ricca esistenza di prove" a sostegno delle accuse della Heard relative alle violenze domestiche a suo avviso subite dall'ex-marito Johnny Depp. L'interprete viene infatti dipinto come "un drogato senza speranza che ha ripetutamente perso il suo autocontrollo e la capacità di trattenere la sua rabbia".



Il processo è comunque entrato nelle fasi finali dopo che la sorella di Amber Heard ha dichiarato di aver assistito a uno di questi presunti abusi, affermando di aver visto Johnny Depp tirare un pugno in pieno volto alla sorella. Ora i legali di Depp stanno tentando di contrattaccare sfruttando un video trapelato lo scorso lo scorso Lunedì. Le osservazioni conclusive del team legale NGN contro Depp sono comunque arrivate, con Sasha Wass QC che ha dichiarato come le prove "dello stile di vita alimentato da droghe e alcol del signore Depp forniscano un preciso sfondo agli eventi in questione".



Ha detto: "Dimostrano innanzitutto come il richiedente fosse soggetto a continui sbalzi d'umore irrazionali e a schemi comportamentali anomali che non sarebbero esistiti se il Signor Depp fosse stato pulito e sobrio, tanto che lui stesso ha dato un nome ha questa sorta di entità metamorfosata, chiamandola Il Mostro".



