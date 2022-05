Johnny Depp oltre il processo: concerto a sorpresa a Sheffield con Jeff Beck!

Mentre i fan sono convinti che Johnny Depp vincerà il processo contro Amber Heard, l'ex star di Pirati dei Caraibi si concede un momento di pausa dai suoi affanni legali, esibendosi a sorpresa al fianco di Jeff Beck a Sheffield.

I due provetti chitarristi hanno deliziato il pubblico eseguendo in coppia tre brani reinterpretando alcuni classici di Jimi Hendrix, John Lennon e Marvin Gaye. L'arrivo dell'attore sul palco non era assolutamente previsto ma a quanto pare Johnny Depp ha deciso all'ultimo di prendere un volo per l'Inghilterra ed accompagnare il suo fidato amico in una serata all'insegna della buona musica.

L'ex star di Pirati dei Caraibi è apparso al pubblico completamente a suo agio e sereno, mentre si esibiva al fianco di Jeff Beck e anche se per una sola sera, il turbolento processo contro Amber Heard sembrato per lui essere cosa passata.

Ricordiamo che Depp ha citato in giudizio la sua ex moglie per diffamazione chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari per danni alla sua immagine. Il processo è in corso dall'11 aprile e sembra che il verdetto finale sia già previsto per il prossimo martedì. Staremo a vedere come andranno le cose e soprattutto se questa brutta storia che ha portato al suo licenziamento da Animali Fanstastici avrà finalmente una fine o se, le cose si trascineranno ancora a lungo.