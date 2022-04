Johnny Depp, al via il processo contro Amber Heard: tribunale assediato dai fan!

La diatriba legale tra Johnny Depp ed Amber Heard è ormai diventata da tempo parte integrante delle nostre vite: lo scontro tra i due ex-coniugi va avanti da tempo immemore e non si concluderà per un bel po' di tempo ancora, tanto più che proprio in queste ore sta prendendo il via un nuovo capitolo di questa vera e propria odissea.

Mentre Johnny Depp viene annunciato come protagonista di un film su Luigi XV, infatti, al tribunale della Contea di Fairfax si sta dando il via alla causa intentata dal protagonista di Edward Mani di Forbice nei confronti della sua ex-moglie, che dovrà rispondere delle accuse di diffamazione e di una richiesta di risarcimento di ben 50 milioni di dollari.

Atmosfera surreale, quella che si respira intorno al tribunale: in queste ore decine di fan sono infatti accampati all'esterno dell'edificio, pronti a sostenere il loro idolo. Qualcuno è addirittura giunto lì dall'altra parte del mondo, come Jacintya Gillespie, 52enne australiana: "Sono partita per dare il mio sostegno a Johnny, soprattutto dopo quella farsa in Inghilterra e quella sentenza che mi ha davvero disgustata. Credo che Johnny abbia un animo puro e che dica sempre la verità" sono state le sue parole.

Riflettori ancora una volta puntati su questa vicenda, dunque: vedremo nelle prossime ore quali saranno i primi aggiornamenti al riguardo. Proprio nelle scorse settimane, intanto, Amber Heard era tornata a parlare di Depp e del loro rapporto.