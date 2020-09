Johnny Depp, il processo contro Amber Heard rinviato per le riprese di Animali Fantastici?

Johnny Depp ha chiesto che la causa di diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard venga rinviata a causa delle imminenti riprese di Animali Fantastici 3. La lavorazione del film di David Yates è stata sospesa a causa della pandemia ma poiché la situazione del set principale a Londra si è riassestata e da ottobre le riprese ricominceranno.

Un periodo che entra in conflitto con il processo Depp-Heard, previsto dall'11 al 28 gennaio 2021:"Quando la Corte ha fissato l'attuale data del processo, il signor Depp ha capito che Warner Bros. pianificava di girare Animali Fantastici 3 a Londra ben prima dell'11 gennaio 2021. Il COVID-19 ha interrotto i programmi dello studio, causando ripetiti rinvii. Con le condizioni migliorate a Londra, la Warner Bros. ha stabilito un programma di riprese in conflitto con la data del processo in corso" si trova scritto nei documenti presentati in tribunale.



Lo scorso 21 agosto Johnny Depp ha chiesto che il processo venisse posticipato in un periodo compreso tra marzo e giugno 2021. Depp ha intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro la sua ex moglie, Amber Heard, per un editoriale del 2018, pubblicato dal Washington Post, in cui si accusava l'attore di violenza sessuale e violenza domestica.

Secondo i documenti Amber Heard non avrebbe problemi di sorta nel posticipare il processo, considerato che le riprese di Aquaman 2 dovrebbero iniziare il prossimo anno.

La notizia arriva ad un mese dalla diatriba legale che l'attore ha intentato con il Sun, sebbene non sia ancora stato raggiunto un verdetto.

Su Everyeye trovate tutte le rivelazioni scioccanti su Johnny Depp e Amber Heard e alcune dichiarazioni di Depp durante il processo contro la moglie.