Johnny Depp: il processo contro Amber Heard non è stato rinviato per Animali Fantastici

Il processo tra i due attori hollywoodiani sta assumendo proporzioni cosmiche, al punto che si sono innescati contrasti e discussioni anche sulle date in cui recarsi in aula. Il bello è che il rinvio del prossimo processo non ha nulla a che vedere con Amber Heard e Johnny Depp.

Depp aveva chiesto il rinvio a dopo marzo, visto che le riprese di Animali Fantastici 3 erano state a loro volta posticipate a causa del Covid ed entravano in conflitto con la data del processo. Richiesta che ha fatto adirare Amber Heard, impegnata con Aquaman 2 nella primavera del 2021.

Una questione che avrebbe meritato un processo a parte. In ogni caso il giudice Bruce White si è trovato costretto a spostare l'udienza dall'11 gennaio al 3 maggio 2021. Una data che potrebbe far piacere a Depp, ma che non ha niente a che vedere con le sue richieste, dato che per colpa del Covid "la Corte Suprema della Virginia non è autorizzata ad effettuare processi con giuria" fino ad un certo periodo.

A quanto pare le cose si mettono bene per Depp, che avrà tutto il tempo di ultimare le riprese del nuovo capitolo del Wizarding World, insieme a Jude Law e ad Eddie Redmayne: le riprese di Animali Fantastici 3 sono appena iniziate e giungeranno a termine nel mese di marzo 2021, salvo ulteriori rinvii.