Johnny Depp diventa le principesse Disney grazie all'IA: non lo dimenticherete facilmente

Johnny Depp si conferma uomo Dior, e non solo, grazie all’intelligenza artificiale abbiamo la possibilità di vedere l’interprete di Jack Sparrow in versione...principessa!

L’utente @the_ai_dreams, celebre per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ha pubblicato sul social Instagram una lunga carrellata di immagini che ritraggono Johnny Depp nei panni di diverse principesse Disney, e ce n’è davvero per tutti i gusti. In ordine abbiamo Depp nei panni di: Cenerentola, Merida, Ariel, Bella, Elsa, Tiana, Aurora, Biancaneve e Trilli di Peter Pan.

Gli utenti si sono mostrati parecchio divertiti, sottolineando come l’attore potrebbe in realtà apprezzare questo tipo di fotomontaggi: “Penso che Johnny Depp apprezzerebbe queste foto”, “sento che queste foto vadano completamente d’accordo con il suo narcisismo”, “Ciò che Tim Burton avrebbe voluto vedere ma non lo sapeva”. Un’utente ha scherzato sulla somiglianza tra la versione di Ariel e Mera: “Perché Ariel assomiglia tremendamente ad Amber Heard in Aquaman?”

Per quanto l’utilizzo dell’intelligenza artificiale possa risultare divertente ed estremamente affascinante, sempre più attori e attrici si oppongono al suo impiego, specialmente in ambito professionale. Alexandria Rubalcaba, che ha lavorato sul set di Wandavision come attrice secondaria, ha rivelato che a lei e molti suoi colleghi è stato chiesta una copia della loro immagine. L’attrice si è opposta categoricamente e ha dichiarato:

“E se non volessi partecipare a MarioVision o a SarahVision? Temo che l'intelligenza artificiale finirà per eliminare gli attori di sfondo. Non avranno più bisogno di noi.”

Non solo l’attrice, ma anche Stephen Fry è rimasto shockato dall’I.A, utilizzata per ricreare la sua voce narrante dei libri di Harry Potter.