Johnny Depp dovrà presentare delle certificazioni per attestare abuso di alcool e droghe

Continua il caso aperto da Johnny Depp per diffamazione contro l'ex-moglie Amber Heard, iniziato nella primavera del 2017 dopo le accuse di maltrattamenti dell'attrice di Aquaman mosse all'interprete, che conseguentemente alle dichiarazioni della Heard l'ha citata in giudizio per calunnia.

Stando ad alcuni recenti sviluppi di cui scrive in queste ultime ore Deadline, appena la scorsa settimana il giudice del tribunale della Virginia ha chiesto a Johnny Depp di fornire "delle cartelle cliniche o certificazioni pertinenti al suo abuso di alcool e droghe". La richiesta è stata fatta dalla Heard e dal suo team di legali a settembre, chiedendo inoltre 50 milioni di dollari in caso di mancata presentazione. Il 18 ottobre, il giudice capo della contea di Fairfax, Bruce White, ha poi dichiarato quanto segue:



"Entro il 15 novembre, il querelante dovrà produrre tutti i documenti non privilegiati e responsi richiesti dai documenti dalla difesa". Il team di Depp ha comunque precedentemente dichiarato di non avere nulla da nascondere per quanto riguarda le azioni passate del proprio cliente sotto l'effetto di alcool o droghe.



Cosa ne pensate? Questo storia continuerà a influire sulla carriera di Depp, magari facendogli perdere il ruolo di Grindelwald nella saga di Animali Fantastici? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.