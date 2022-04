Johnny Depp, la polizia commenta la chiamata di Amber Heard: "Non aveva ferite visibili"

Una ufficiale del dipartimento di polizia di Los Angeles ha testimoniato martedì scorso al processo per diffamazione di Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard, dicendo di aver risposto a una chiamata al 911 nell'attico della coppia nel centro di Los Angeles il 21 maggio 2016. Qui non ha visto segni di violenza fisica sul corpo della Heard.

"Ho fatto una perlustrazione del luogo per cercare un sospetto", ha dichiarato l'agente Melissa Saenz in una deposizione videoregistrata. Saenz ha detto alla corte che lei e il suo partner hanno perquisito due attici ma non hanno trovato alcun sospetto. Né c'erano segni di danni alla proprietà. Quando gli avvocati hanno domandato dei segni sul viso della Heard, la Saenz ha detto che la Heard sembrava "arrossita" come se avesse pianto, ma l'ufficiale ha ammesso di non aver notato alcuna ferita.

Saenz, in forze alla polizia di Los Angeles da ormai 12 anni, ha aggiunto che di non aver fatto rapporto e ha citato l'incidente come "chiuso" perché non c'era evidenza, secondo lei, di nessun crimine. "Abbiamo incontrato la vittima. Abbiamo controllato il luogo, il marito non c'era, e la vittima ci ha avvisato che aveva appena avuto una discussione e che non aveva intenzione di darci ulteriori informazioni. Poiché non abbiamo identificato un crimine, le abbiamo dato un biglietto da visita, facendole sapere che avrebbe potuto contattarci più tardi se avesse voluto collaborare", ha detto Saenz.

Oltre alla diagnosi che indicava che la Heard soffra di disturbo della personalità borderline, la dottoressa Shannon Curry ha dichiarato che l'attrice non ha sofferto di stress post-traumatico dal matrimonio con Johnny Depp, come invece la Heard aveva sostenuto.

"La signora Heard non aveva il PTSD e c'erano anche indicazioni piuttosto significative che stava esagerando grossolanamente i sintomi del PTSD quando le è stato chiesto di descriverli", ha dichiarato Curry alla corte.

Sempre ieri, il legale della Heard ha fatto una gaffe esilarante.