Johnny Depp, polemiche per lo spot Dior durante la finale di Great British Bake Off

I fan della serie di successo The Great British Bake Off sono rimasti molto sorpresi durante la finale del programma andata in onda questo fine settimana, esattamente quando è stato trasmesso lo spot ufficiale dell'acqua di colonia Dior che vede come testimonial (riconfermato, per altro) Johnny Depp.

Questo è accaduto a poche settimana dalla fine del processo intentato dalla star ai danni del quotidiano The Sun e dell'ex-moglie Amber Heard, da cui è uscito sconfitto e dove si è viste confermare sostanzialmente dal giudice le accuse mossegli contro dall'attrice, cioè di essere un violento dal comportamento abusivo.



Un portavoce dell'Advertising Standards Authority ha rivelato infatti al The Guardian: "Abbiamo ricevuto un totale di 11 reclami in merito alla trasmissione dello spot con Depp, con gli stessi denuncianti convinti che l'attore non dovesse apparire in televisione nell'adv a causa dei recenti dettagli del suo caso in tribunale".



Intanto il profumo Sauvage di Dior ha impennato le vendite proprio grazie alla fedelissima fan base di Depp, che hanno deciso di acquistare in massa il prodotto dopo la sua riconferma come testimonial della note firma.



Ricordiamo intanto che Depp ha dovuto abbandonare il ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici 3, sostituito da Mads Mikkelsen.

