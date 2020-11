Johnny Depp, una petizione lo rivuole in Animali Fantastici 3: fan pronti al boicottaggio

Ieri è arrivata una doccia fredda per gli amanti del mondo di Harry Potter: Warner Bros ha licenziato Johnny Depp dal suo ruolo in Animali Fantastici, avviando le ricerche per un nuovo interprete di Gellert Grindelwald.

La decisione è arrivata in seguito alla recente sentenza di un tribunale inglese, che ha dato ragione al tabloid The Sun nel definire l'attore un "picchiatore di sua moglie" alla luce delle prove di violenza domestica fornite dall'ex moglie Amber Heard nel corso della causa contro News Group Newspapers.

Come prevedibile, visto l'affetto dimostrato dai fan nei confronti di Depp in questi mesi e l'ottima accoglienza che ha ricevuto nei panni del personaggio, sono iniziate ad emergere in rete le prime petizioni per riassegnare il ruolo di Grindelwald al suo interprete originale.

Una di queste, pubblicata su Change.org come 'Warner Bros, Bring Johnny Depp back as Gellert Grindelwald!!!', ha raggiunto in poche ore oltre 40.000 firme su un totale di 50.000 poste come obiettivo. "Warner Bros ha chiesto a Johnny Depp di dare le dimissioni e lasciare il suo ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici 3" si legge nel testo della petizione. "Ciò è accaduto a causa del verdetto nel suo caso contro il SUn, che è stato assolutamente ingiusto. Lo vogliamo indietro! Warner Bros dovrebbe ascolare il pubblico o boicotteremo il film".

Nel frattempo, vi rimandiamo alle speculazioni sugli attori che potrebbero sostituire Depp in Animali Fantastici.