Johnny Depp ha perso un accordo milionario per Pirati dei Caraibi 6 secondo il suo manager

È indubbio che le recenti disavventure legali siano costate un bel po' a Johnny Depp in termini di carriera: l'ex-Jack Sparrow si è visto far fuori, a differenza di Amber Heard, da tutte le grandi produzioni a cui avrebbe dovuto prender parte, tra cui franchise seguitissimi come Animali Fantastici e Pirati dei Caraibi.

Proprio su quest'ultima saga si è concentrata la testimonianza di Jack Whigham, talent manager ingaggiato da Depp per gestire i suoi ingaggi: mentre è attesa per domani la deposizione di Amber Heard, infatti, Whigham ha parlato di un accordo con Disney per un sesto capitolo di Pirati dei Caraibi saltato proprio a causa delle pesantissime accuse dell'ex-moglie dell'attore.

Whigham ha parlato in termini piuttosto concreti, facendo riferimento ad una cifra che si aggirerebbe intorno ai 22 milioni di dollari: un ingaggio multimilionario in linea con la caratura del franchise, che Disney avrebbe deciso di stracciare (procedendo in seguito ad annunciare un reboot con protagonista Margot Robbie) successivamente alla ormai famosa lettera di Amber Heard al Washington Post.

A proposito della lettera, Whigham ha ammesso: "Dopo di quella è stato impossibile ottenere un ingaggio dalle grosse produzioni. [...] Era un atto d'accusa diretto da parte della vittima". Nei giorni scorsi, intanto, una guardia del corpo della coppia ha testimoniato circa le feci di Amber Heard sul letto di Depp.