Johnny Depp, anche Paul McCartney sostiene l'attore? L'indizio durante un concerto

Da settimane, ormai, l'intero universo dello star-system è coinvolto in qualche modo nel processo ad Amber Heard: non è solo il mondo del cinema, infatti, a venir toccato dalle vicende legali della star di Aquaman e dell'ex-marito Johnny Depp, come dimostra in queste ore l'involontario (?) coinvolgimento di Paul McCartney.

Ma cosa c'entra l'autore di The Long and Winding Road con lo scontro tra i due attori? È presto detto: la cosa è ancora una volta partita da un'osservazione dei fan, che dopo aver accusato Amber Heard di copiare i look di Depp in tribunale hanno fatto caso ad un singolare episodio accaduto durante uno degli ultimi concerti di sir Paul.

Durante lo show tenuto dall'ex-Beatle a Orlando, in Florida, il nostro ha infatti messo in scaletta My Valentine, pezzo il cui video vide protagonisti Johnny Depp e Natalie Portman: proprio quel video è stato proiettato alle spalle di McCartney e della sua band durante l'esibizione, con i fan che, in delirio, hanno immediatamente cominciato a scandire a gran voce il nome della star di Pirati dei Caraibi.

Casualità? Il buon Paul, in effetti, non ha dato seguito alla cosa, ignorando tranquillamente le urla dei fan di Depp: per qualcuno, comunque, la scelta di proiettare quel video resta un modo per inviare un messaggio di supporto all'attore. Teorie a parte, comunque, nelle sue ultime dichiarazioni Amber Heard ha accusato Depp di voler rovinare la sua carriera dopo il loro divorzio.