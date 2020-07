Johnny Depp e Paul Bettany si scambiavano battute disgustose su Amber Heard

Nel secondo giorno di testimonianze continuano a emergere dettagli sconvenienti e decisamente peculiari circa il comportamento di Johnny Depp e Amber Heard all'epoca in cui i due erano marito e moglie e stavolta alcuni particolari riguardano anche Paul Bettany, amico di vecchia data di Depp.

Dopo le rivelazioni sul consumo di droga di Depp e l'episodio in cui la Heard avrebbe defecato sul letto matrimoniale, emergono altri dati di sicuro sconvenienti per la ex-coppia: a quanto pare Depp e l'amico Paul Bettany si scambiavano delle battutine ritenute disgustose proprio a indirizzo della ex-moglie. Tra i suddetti messaggi ce ne sarebbe anche uno in cui l'attore nominato all'Oscar suggerirebbe a Bettany di acquistare per la moglie un castoro (in inglese beaver) così da raderlo e poter aprire un sito e chiamarlo "Johnny Depp Shaves Amber Heard's Beaver" (beaver in inglese è anche sinonimo per i genitali femminili). Ci sarebbero poi altre varianti dello stesso scherzo come "Johnny Depp Punches Amber Heard's Beaver" o "Johnny Depp Pokes Amber Heard's Beaver."

L'avvocato ha quindi chiesto a Depp se questi scambi di battute fossero rispettosi della sua allora moglie, con Depp che ha confermato come non lo fossero affatto.

Continuano quindi le rivelazioni circa la tormentata relazione che ha unito Johnny Depp e Amber Heard per molti mesi prima di arrivare alla definitiva rottura coniugale, avvenuta per stessa ammissione di Depp dopo l'episodio che ha visto l'attrice defecare sul loro letto: Depp era colpevole di essere arrivato in ritardo alla festa del 30esimo compleanno della Heard che di contro ha risposto in un modo decisamente disgustoso.

Insomma, che quello fra i due non fosse un rapporto sano era evidente dalle prime accuse reciproche ma adesso sta assumendo caratteri decisamente grotteschi.