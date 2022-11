Johnny Depp, parla Helena Bonham Carter: 'È stata fatta giustizia'

Helena Bonham Carter è forse una delle persone che, nell'ambiente di Hollywood, con più cognizione di causa possono sostenere di aver conosciuto Johnny Depp, avendo lavorato con l'attore in numerose occasioni per film come Alice in Wonderland, La Fabbrica di Cioccolato, Sweeney Todd, Dark Shadows e altri ancora.

Fa dunque sorridere il fatto che proprio la star di Harry Potter (che in queste ore ha detto la sua anche su J.K. Rowling e le accuse di transfobia alla scrittrice) abbia atteso tanto per esprimere il suo parere sulle ultime e ben note vicissitudini che hanno coinvolto Depp e Amber Heard.

"Penso sia finalmente stata fatta giustizia. Credo che lui ora stia bene, molto bene. Il mio punto di vista è che lei sia salita sul pendolo del #MeToo. È questo il problema con cose del genere, il fatto che molta gente sia pronta a salire sul carro solo perché adesso il trend è quello, per esserne la ragazza immagine" sono state le parole dell'attrice.

Pochi giri di parole, insomma, per esprimere il suo totale sostegno all'ex-Cappellaio Matto e Willy Wonka. Dall'altro lato della barricata, intanto, non tira una buona aria: dopo la sconfitta in tribunale, infatti, Amber Heard è ora nei guai con la sua compagnia assicurativa.