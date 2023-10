Johnny Depp, parla Camille Vasquez:'Eravamo sicuri di battere Amber Heard'

È passato più di un anno dal verdetto che ha sancito la vittoria di Johnny Depp nel processo che lo vedeva contrapposto all'ex moglie e collega Amber Heard, giudicata colpevole di tre capi d'imputazione per aver diffamato l'ex marito. La vittoria processuale di Depp è arrivata anche grazie al lavoro della legale Camille Vasquez.

Di recente, Vasquez ha parlato della fiducia che aveva riguardo all'esito positivo del processo in un intervista a Fox Nation:"Avevo davvero fiducia nel nostro caso, e mentre ci avvicinavamo pensavo 'Le persone devono semplicemente togliersi di mezzo, perché so come affrontare questo caso'. Avevo studiato la signora Heard. Avevo studiato quelle prove. Conoscevo le enormi bugie che dovevamo affrontare".



Per Camille Vasquez, 39 anni, avvocatessa e socia di The Brown Rudnick, aveva già partecipato ad alcuni importanti casi ma senza dubbio il processo di Johnny Depp e Amber Heard è stata sinora la più grande impresa professionale della propria carriera fino a questo momento. Da questa intervista si nota la grande sicurezza che Vasquez aveva durante il procedimento in tribunale.



Dal successo nel caso Depp, Camille Vasquez è riuscita a fare un ulteriore importante step nella propria carriera, lavorando anche per NBC News.

La vittoria di Johnny Depp ha in parte riabilitato il nome dell'attore tra l'opinione pubblica, dopo le vicissitudini che l'hanno allontanato dalla carriera negli ultimi anni.



Nel frattempo, Amber Heard ha cambiato vita e si è trasferita in Spagna.