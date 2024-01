Johnny Depp, anche Al Pacino nelle prime foto del nuovo film da regista!

Se con Jeanne du Barry - La favorita del re, Johnny Depp è tornato ufficialmente sul grande schermo per l'attore, dopo il periodo burrascoso post processo contro l'ex moglie Amber Heard, si attendeva ancora un vero "ritorno" nel mondo del cinema. E Depp l'ha fatto con Modi, che vede l'attore dietro la camera da presa dopo oltre vent'anni.

Le riprese di Modi sono terminate e finalmente sono state divulgate alcune immagini che catturano il dietro le quinte del biopic su Amedeo Modigliani: in particolare, a destare molta attenzione è uno scatto che ritrae Depp intento a discutere la sceneggiatura con Al Pacino!

In Modi, la star di Scarface interpreterà il ruolo del collezionista d'arte Maurice Gangnat mentre a vestire i panni del pittore livornese il cui soprannome, "Modi" da il titolo al film. Ma l'orgoglio tricolore non si limita solo al protagonista: anche Luisa Ranieri fa parte nel cast di Modi! La pellicola, basata sull'opera teatrale Modigliani di Dennis McIntyre , con una sceneggiatura di Jerzy e Mary Kromolowski, si concentrerà su una vera e propria avventura vissuta dal pittore in ben 48 ore di fuga dalla polizia verso l'incontro che gli cambierà al vita.

Ma quando uscirà Modi al cinema? Il biopic con protagonista Riccardo Scamarcio dovrebbe arrivare nelle sale entro il 2024.