Johnny Depp ottiene l'accesso al telefono di Amber Heard per dimostrare la sua innocenza

Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda che coinvolge gli attori Johnny Depp e Amber Heard, questa volta sembra che sia stato l’attore de I Pirati dei Caraibi ad ottenere una piccola vittoria nella più grande battaglia legale tra i due.

Johnny Depp è attualmente coinvolto in una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro la sua ex moglie Amber Heard che lo ha accusato di violenze domestiche. L'attore sostiene che le varie accuse di abuso non sono vere. Il team di Depp afferma specificamente che le foto che mostrano Heard con due occhi neri sono state falsificate e poiché queste immagini sono state utilizzate in tribunale nella causa in corso, secondo Page Six, Depp ha richiesto l'accesso al telefono di Heard, ottenendolo.

Questo è solo l'ultimo sviluppo della lunga e controversa vicenda con Depp e il suo team che stanno cercando di dimostrare la sua innocenza. L'avvocato dell’attore, Benjamin Chew, ha affermato:

"La signora Heard e le sue amiche hanno quindi fabbricato foto che ha usato per ottenere un TRO (ordine restrittivo temporaneo) e un accordo di divorzio di $ 7 milioni di dollari." Ovviamente, resta da vedere se sul telefono dell'attrice ci sono le prove che quelle famigerate foto siano state ritoccate.



Heard apparirà in Aquaman 2 il sequel del film del 2018 con Jason Momoa, che dovrebbe arrivare nei cinema il 16 dicembre 2022. Invece Johnny Depp è stato licenziato dalla Warner Bros e ha dovuto abbandonare il progetto di Animali Fantastici 3 in cui avrebbe ripreso il ruolo del mago oscuro Grindelwald. Appare evidente che la situazione è in fase di sviluppo, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.