Johnny Depp ha fatto ottenere ad Amber Heard il ruolo di Aquaman: la star ha testimoniato

Il ruolo di Amber Heard nella saga di Aquaman sembra essere diventato il fulcro del processo contro l'ex marito Johnny Depp, che in queste ore è stato nuovamente chiamato alla sbarra dai suoi legali per fornire ulteriori testimonianze.

In tal senso, la star di Pirati dei Caraibi ha confermato di aver personalmente contattato Warner Bros. per far ottenere ad Amber Heard il ruolo di Mera in Aquaman, il primo film della saga diretto da James Wan. Come si legge dalle trascrizioni del processo:

Avvocato: "Secondo lei cosa è successo dopo che la signora Heard ha completato il provino per Aquaman?"

Johnny Depp: "Dopo l'audizione della signora Heard, o forse le audizioni, per la Warner Bros. e, suppongo, il team creativo del film, la signora Heard mi ha detto che... la Warner Bros. aveva detto che il film sarebbe stato girato in Australia. E l'Australia era, per la signora Heard, un potenziale problema…”

OBIEZIONE

Ne approfittiamo per una precisazione: Amber Heard è apparsa per la prima volta come Mera in Justice League prima di riprendere il ruolo in Aquaman. Il film di Zack Snyder, poi rimaneggiato da Joss Whedon, venne girato nel Regno Unito, mentre Aquaman sarebbe stato realizzato in Australia: evidentemente il trasferimento nel continente avrebbe messo a repentaglio il coinvolgimento di Amber Heard, cosa che spinto l'attrice a chiedere aiuto a Johnny Depp - secondo la versione dell'attore.

Avvocato: "...Cosa è successo dopo che la signora Heard ha fatto un'audizione per Aquaman?"

Johnny Depp: "Sono stato informato dalla signora Heard che il film sarebbe stato girato in Australia e questo la preoccupava. Quindi mi ha chiesto se potevo aiutarla. Avevo un contratto pluriennale con la Warner Bros., quindi eravamo in affari insieme, e conoscevo le persone coinvolte. Avevo lavorato con loro... Mi ha chiesto se potevo parlargli per risolvere la cosa. Ho fatto una telefonata e ho parlato con... i tre leader della Warner di allora, i dirigenti Kevin Sujihara, Sue Kroll e Greg [Silverman, ndr]".

Avvocato: "Qual è stato il risultato della telefonata?"

Johnny Depp: "Posso solo dire che alla fine la signora Heard ha ottenuto il lavoro, quindi credo di aver frenato le preoccupazioni di tutti."

La testimonianza di Johnny Depp entra pesantemente in conflitto con le precedenti dichiarazioni di Amber Heard, la quale aveva testimoniato che il ruolo di Mera in Aquaman non le era stato regalato per via della sua relazione con la star. L'attrice, in queste ore, si è anche sentita dire che la sua carriera non è paragonabile a quelle di Ana de Armas e Zendaya.

