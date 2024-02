Johnny Depp omaggia Tim Burton: la star visita a sorpresa la mostra al museo di Torino

Johnny Depp si sta godendo un po' di Italia in questi giorni: la star di Pirati dei Caraibi è sbarcata a Torino per le riprese del film su Modigliani del quale sarà protagonista insieme ai colleghi Al Pacino e Riccardo Scamarcio, approfittando anche di queste giornate italiane per visitare una mostra che la riguarda molto da vicino.

In questi giorni, al Museo Nazionale del Cinema di Torino, è infatti stata allestita la mostra Il Mondo di Tim Burton, dedicata proprio all'opera di quel regista che tanto ha contribuito al lancio di Depp nel mondo della settima arte: fare un salto da quelle parti, insomma, è stato un vero e proprio obbligo morale per l'attore de La Fabbrica di Cioccolato!

Depp non si è dunque lasciato sfuggire l'occasione, concedendosi come unica attività extra-lavorativa una visita all'allestimento incentrato sul regista del quale è stato per gran parte della sua carriera il vero e proprio attore feticcio e riuscendo a dare uno sguardo anche ai bozzetti di Edward Mani di Forbice, il film che ormai un po' di anni fa ne confermò l'immenso talento. E voi, seguirete l'esempio del nostro Johnny concedendovi una giornata al Museo del Cinema o siete già stati ad ammirare la mostra su Tim Burton? Fatecelo sapere nei commenti!