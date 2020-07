Johnny Depp, un nuovo video di una fonte anonima potrebbe mettere nei guai Amber Heard

Continua la causa legale per diffamazione intrapresa da Johnny Depp nei confronti del gruppo editoriale NGN, dopo che il tabloid The Sun nel 2018 aveva definito l'attore un "picchiatore di moglie". David Sherborne, avvocato della star di Pirati dei Caraibi, ha dichiarato venerdì di aver ricevuto un video che smentirebbe alcune tesi di Amber Heard.

Nei giorni scorsi, infatti, l'ex moglie dell'attore aveva ammesso di aver preso a pugni Johnny Depp, spiegando però di averlo fatto per difendere sua sorella, Whitney Henriquez, e che quella è stata l'unica volta in vita sua in cui sia stata violenta. La stessa Henriquez aveva inoltre negato di essere mai stata colpita o aggredita da sua sorella, e di essere spaventata da lei.

Il video, che David Sherborne ha ricevuto giovedì da una fonte confidenziale e che intende restare anonima, dimostrerebbe invece che Amber Heard ha dei precedenti di violenza e percosse, proprio ai danni di Whitney Henriquez. Il filmato mostrerebbe infatti le conseguenze di un'aggressione dell'attrice di Aquaman contro sua sorella, con persone che commentano i lividi e i segni sul viso e sul corpo di quest'ultima.

"Nel contesto di quello che chiamerò l'incidente delle scale, e delle prove dell'attacco di Amber Heard a Depp, ricorderete che si era parlato di legittima difesa ed era l'unico attacco fisico che la signora Amber Heard ammette" ha dichiarato l'avvocato alla corte. "La prova che la signora Heard fosse violenta nei confronti di sua sorella è rilevante per questa questione [...] Vogliamo riprodurre il video e chiedere [a Whitney Henriquez] dell'incidente in cui la signora Amber Heard l'ha attaccata."

Nel corso del processo, nei giorni scorsi Amber Heard aveva inoltre letto dei messaggi a sua madre del 2013, nei quali definiva Johnny Depp "pazzo e violento".