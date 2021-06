Johnny Depp di nuovo nei panni di Jack Sparrow per Pirati dei Caraibi, ma su Xbox!

In attesa di scoprire se Johnny Depp comparirà nei prossimi film di Pirati dei Caraibi, dalla conferenza E3 di Microsoft arriva una notizia quanto meno inaspettata: Jack Sparrow sta per sbarcare su Sea of Thieves grazie a un crossover tra il franchise Disney e il videogioco sviluppato da Rare.

Annunciata durante l'atteso evento di Xbox e Bethesda, l'espansione prende il nome di "A Pirate's Life" e sarà disponibile sulle piattaforme del colosso di Redmond tramite un aggiornamento gratuito a partire dal 22 giugno, in quello che il dirigente di Rare Joe Neate ha definito il "crossover piratesco definitivo". E come dargli torto?

A giudicare da un articolo di approfondimento pubblicato poco da Variety, in cui viene esplorato il dietro le quinte del progetto, sembra che Depp non sia stato coinvolto in alcun modo nella trasposizione del suo personaggio all'interno del mondo di Sea of Thieves. Per rendere al meglio le movenze e l'atteggiamento di Jack Sparrow, infatti, il team degli sviluppatori si è rivolto solamente ad una delle controfigure di Depp che ha risposto a domande del tipo: "Se Jack dicesse questo, cosa farebbe con le mani? Come si comporterebbe? Come sarebbe la sua postura?"

Vi ricordiamo che la Casa di Topolino è attualmente al lavoro su due nuovi capitoli di Pirati dei Caraibi: uno è il reboot affidato a Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) e l'altro il film al femminile interpretato da Margot Robbie.