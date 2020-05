Johnny Depp, nuova struggente canzone su Instagram: 'Vi mando il mio amore'

Johnny Depp è tornato sulla sua pagina ufficiale di Instagram pubblicando il video di una nuova, emozionate canzone le cui note struggenti vengono strimpellate dalla star alla chitarra e dedicate a tutti i suoi fan.

"Vi mando tutto il mio amore e grazie per essere rimasti con me su questa lunga strada", il dolce messaggio lasciato da Depp nella didascalia di accompagnamento al post, che come al solito potete visionare in calce all'articolo.

Il messaggio arriva in una settimana molto movimentata per Depp, al centro di rumorosissimi rumor sul futuro della saga di Pirati dei Caraibi: secondo quanto riportato proprio qualche giorno fa, infatti, il prossimo capitolo del franchise sarà un reboot con protagonista Karen Gillan, star del Marvel Cinematic Universe e interprete di Nebula dei Guardiani della Galassia. Al momento della stesura di questo articolo non ci sono ancora pervenute conferme ufficiali, ma che Jack Sparrow fosse arrivato alla fine della sua avventura è una notizia che circola ormai da diversi mesi.

Naturalmente continueremo a monitorare la situazione, a dir poco calda da quando il mese scorso la Disney ha confermato di essere a lavoro su un nuovo film della saga di Pirati dei Caraibi, del quale però non si conoscono i dettagli: a occuparsi del progetto, lo ricordiamo, Craig Mazin, creatore dell'acclamata Chernobyl e showrunner dell'attesa serie di The Last of Us, e Ted Elliot, co-sceneggiatore dei primi quattro capitoli di Pirati dei Caraibi.