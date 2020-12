Johnny Depp, un noto magazine americano lo attacca sul nuovo numero in uscita

La star di Pirati dei Caraibi, Johnny Depp, è protagonista in negativo dell'ultima cover di The Hollywood Reporter, che ha deciso di dedicare la sua copertina all'attore, reduce dalla sconfitta in tribunale contro il tabloid The Sun. THR titola il numero con la parola The Implosion (L'Implosione), con un sottotitolo piuttosto eloquente.

Queste le parole usate dal magazine americano:"Non è stato solo un comportamento errato e violento a distruggere una delle star più banali del mondo, è stata l'inestinguibile sete di vendetta di Johnny Depp".

All'interno The Hollywood Reporter dedica un approfondimento molto duro nei confronti della star, raccontando alcuni retroscena professionali e personali.



"Gli executive di Warner Bros. [su approvazione di J.K. Rowling] hanno firmato con Johnny Depp un contratto di pay-or-play che non contiene alcuna clausola morale. Quindi, qualsiasi cosa accada (come un licenziamento), l'attore dev'essere regolarmente pagato per ciò che ha girato (o che non ha girato)" si legge.

Nel pezzo di Tatiana Segel inoltre si racconta un fatto avvenuto sul set di Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, dove Johnny Depp avrebbe ingerito otto pillole di ecstasy contemporaneamente e avrebbe diffamato Amber Heard, tagliandosi la parte finale di un dito.

Operato a Los Angeles, Depp - secondo THR - avrebbe in seguito accusato l'ex moglie di averlo ferito con una bottiglia rotta. Jerry Bruckheimer sarebbe intervenuto in difesa di Depp per cercare di farlo partecipare al film successivo del franchise ma Disney Pictures si sarebbe opposta a quest'eventualità.



Continua il periodo tormentato di Johnny Depp.