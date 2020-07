Johnny Depp non voleva scene di sesso nei film di Amber Heard? Nuove accuse dal tribunale

Tra inquietanti messaggi col sangue e disgustose vicende in camera da letto, continua la battaglia legale fra i due ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, ormai avviati sul piede di guerra.

Ora, secondo quanto riferito, la star di Pirati dei Caraibi è stato interrogato su possibili scatti di estrema gelosia nei confronti dell'ex moglie, che si era detta in soggezione per le parti da scegliere nei suoi film: la Heard ha spiegato che l'ex marito non voleva che accettasse dei film con molte scene di nudo.

Al contrario, Depp ha sostenuto che nel corso della loro relazione la Heard era solita chiedere la sua opinione su quali ruoli accettare e anche cosa indossare in pubblico. Quando gli avvocati della donna hanno affermato che Depp voleva arrivare a controllare la sua vita e la sua carriera, l'attore ha risposto: “Beh, non le direi mai cosa indossare, ma certamente ne parlerei se pensassi che quello che sta indossando potrebbero danneggiare la sua immagine o la sua popolarità. Le ho detto che non doveva apparire nuda nei film per non apparire come una donna oggetto".

Tuttavia Johnny Depp ha ammesso la sua gelosia e ha confessato di essere stato infastidito dal fatto che la Heard, 34 anni, avrebbe potuto lavorare di nuovo con l'attore James Franco, col quale credeva lei lo stesse tradendo. Ha detto: "Ero a disagio con quella storia, sì, perché era abbastanza incoerente con ciò di cui mi aveva parlato".

