Johnny Depp non tornerà in Pirati dei Caraibi? 'Lo meriterebbe, ma non succederà'

Johnny Depp non ha mai visto Pirati dei Caraibi 2 e 3, l'attore lo ha svelato di recente. A proposito della saga, la star di Hollywood difficilmente ritornerà nei panni di Jack Sparrow, e il suo collega Vince Lozano si è espresso a riguardo.

Lozano ha espresso la sua ammirazione per Depp. Tuttavia, non vede un suo ritorno in Pirati dei Caraibi tra le possibilità più realistiche:

“Penso che meriti un'altra possibilità come Jack, ma non credo che accadrà, sto sentendo molte storie in giro. Il pubblico per lui ci sarebbe. Io partecipo a molte convention di pirati e c'è una grande sottocultura di persone che adorano vestirsi da pirata, e amano Johnny".

Non è chiaro a quali storie si riferisca Lozano, ma nonostante lo scetticismo rimane un piccolo barlume di speranza per il ritorno di Depp. Il produttore del film Jerry Bruckheimer ha infatti speso delle belle parole nei suoi confronti:

“È così bravo in quello che fa e purtroppo cose del genere possono accadere (Riferendosi al processo contro la moglie). È una persona buona e premurosa. È una persona su cui puoi contare ed è semplicemente fantastico. Penso che Johnny sia un amico assoluto e un artista straordinario e, come ho già detto, nella vita si attraversano cose che si vorrebbero evitare, ma è ancora un artista di talento.”

Anche il presidente della Walt Disney Studios Motion Picture Production Sean Bailey si è espresso sul ritorno di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi. E voi cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.