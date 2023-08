Johnny Depp non ha mai visto Pirati dei Caraibi 2 e 3, ma per quale motivo?

Il franchise di Pirati dei Caraibi è stato uno dei successi commerciali di questo secolo cinematografico, anche grazie al modo in cui è costruita la saga. Jhonny Depp, protagonista dei film, ha però discusso della necessità di rendere il plot più facilmente comprensibile da tutti, ammettendo di non aver mai visto il secondo e il terzo film.

Dopo avervi raccontato dello straordinario successo del trailer fan made di un Pirati dei Caraibi senza Jhonny Depp, torniamo a parlare del titolare del ruolo di Capitan Jack Sparrow per riportare le sue riflessioni per rendere un nuovo film più accessibile, quando la Disney era in procinto di realizzare il quarto capitolo della saga.

Queste le parole dell’attore: “Ho pensato che se dovevamo fare un 4, più che altro dovevamo al pubblico un nuovo inizio, senza tutte le complicazioni dell’1 che si allaccia al 2 e del 2 che si allaccia al 3. Mi sembrava importante eliminare il maggior numero possibile di difficoltà”.

Ragionamento più che comprensibile, quello dell’artista, soprattutto se si prenda in considerazione un’altra dichiarazione fatta dallo stesso Depp a Entertainment Weekly e in cui a una domanda sul suo pensiero sul secondo e sul terzo capitolo del franchise, ammette candidamente di non averli visti: “A essere onesti non li ho visti. Ho visto il primo, ma non il secondo e il terzo”.

A quanto pare il fatto di dover costruire una trilogia non programmata ha pesato molto sulla scrittura della trama e la cosa ha portato Depp ad avere diverse discussioni con Gore Verbinski e con la produzione, non contenta del suo lavoro.

C’è da dire che, per quanto poco canonico, l’atteggiamento dell’attore pare aver funzionato piuttosto bene, visto il successo della saga e, in attesa del ritorno largamente anticipato del franchise, vi lasciamo alla recensione del primo capitolo della saga, Pirati dei Caraibi: La Maledizione della Prima Luna.