Johnny Depp non assomiglia ai suoi personaggi nella vita reale: 'Sono molto timido'

Sono terminate le riprese del nuovo film con Johnny Depp e Al Pacino, e Depp è tornato a parlare dei suoi vecchi ruoli e delle somiglianze tra lui e i suoi personaggi, quasi zero secondo le sue parole.

La star, in un’intervista con Men’s Health, si è soffermato in particolare sul suo personaggio più iconico, il capitano Jack Sparrow, descrivendo l’esperienza di interpretare un personaggio totalmente differente da lui:

“Poter interpretare un personaggio come il Capitano Jack, che può praticamente dire qualsiasi cosa, anche se non ha alcun senso, e poi cercare di dargli un senso che lo renda ancora più confuso e astratto, e farla franca...è strano. Quando interpreto il Capitano Jack è raro che non sorrida, il solo fatto di essere lui mi fa sorridere. Può fare qualsiasi cosa, dire qualsiasi cosa... "Ciao amore!". È sfrontato come pochi. Tutto questo in un personaggio che è tutto ciò che io non sono. Posso essere sfacciato, ma non sono mai stato così estroverso. Sono sempre stato molto timido. Essere il Capitano Jack Sparrow, trovarlo dentro di me, permettere a me stesso di lasciar cadere il sipario e di essere assurdo e irriverente e di provare cose nei panni di un personaggio, è un esperimento continuo.”

Sicuramente un’esperienza particolare per l’attore, che è riuscito a portare sul grande schermo il particolare carattere del Capitano Jack Sparrow in maniera perfetta. Ma questo è il passato, quali sono invece i futuri film di Johnny Depp?