Johnny Depp nel cast del nuovo film di Ciro Guerra con Mark Rylance e Robert Pattinson

Nel corso di un incontro con il pubblico, che lo ha calorosamente accolto allo Zurigo Film Festival, Johnny Depp ha presentato il suo nuovo film, Richard Says Goodbye, diretto da Wayne Roberts, e interpretato al fianco di Zoey Deutch, Danny Huston e Rosemarie DeWitt. Durante la conversazione, Depp ha parlato del suo prossimo progetto futuro.

Johnny Depp ha confermato che girerà un film con il regista colombiano Ciro Guerra, il cui ultimo film, Birds of Passage, co-diretto con Cristina Gallego è stato presentato al Festival di Cannes ed è stato scelto come candidato colombiano nella corsa agli Oscar 2019.

"C'è un film che mi sto preparando a fare, basato sul libro Aspettando i barbari del premio Nobel J.M. Coetzee, con un grande regista come Ciro Guerra e Mark Rylance, un genio. Ecco che cosa c'è di sorprendente in Mark Rylance; è considerato ed è probabilmente il più grande attore shakespeariano vivente oggi, e si rifiuta di riconoscerlo. Si diverte a farlo. Quindi saremo Mark Rylance, io e Robert Pattinson. Super eccitato, lo gireremo in Marocco verso la fine di ottobre".

Scritto dal premio Nobel sudafricano J.M. Coetzee, il romanzo Aspettando i barbari parla d'imperialismo e tirannia e si concentra su un impero immaginario, lotte razziali e lotte di potere in un immaginario villaggio coloniale.

Johnny Depp negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé più per i problemi legati al divorzio da Amber Heard che per le performance sul grande schermo. A fine anno sarà nel cast di Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, diretto da David Yates e al fianco del premio Oscar Eddie Redmayne e Jude Law.