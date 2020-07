Johnny Depp nega: 'Non volevo colpire con una testata Amber Heard'

Non è ancora tempo di scrivere la parola fine sulle tristi vicende legali della (ormai ex) coppia Johnny Depp/Amber Heard: in questi giorni è ancora in corso la causa intentata dall'attore contro il gruppo editoriale del The Sun, reo di averlo definito un "picchiatore di mogli".

Fra le tante accuse, dunque, Depp si è trovato in queste ore a rispondere a quella di aver colpito con una testata la star di Aquaman durante un litigio: "Ti ho dato una testata sulla ca**o di fronte, non potevo romperti il naso" è la frase incriminata, proferita da Depp durante una discussione con la sua ex-compagna registrata tramite smartphone.

Depp ha negato insistentemente di aver intenzionalmente colpito Amber Heard, dichiarando invece di aver solamente tentato di bloccarla mentre questa si avventava su di lui. A sostenere la tesi dell'attore ci sarebbe anche un messaggio del padre di Heard successivo all'evento, nel quale l'uomo si rivolge all'ex-genero dicendogli: "Ti voglio comunque ancora bene come un padre o un fratello".

"Se sua figlia le avesse detto che suo marito la picchi e la schiaffeggi continuamente, prendendola a pugni, rompendole il naso, prendendola per i capelli, strappandole delle ciocche di capelli, gli manderebbe comunque un messaggio dicendogli: 'Ti voglio bene come un padre o un fratello?'" ha chiesto a Depp l'avvocato dell'attore, David Sherborne, ottenendo come risposta un convinto: "Decisamente no".

Depp, intanto, è stato anche accusato di aver cercato di impedire ad Heard di girare scene di sesso; pare inoltre che, dopo l'ennesimo litigio, l'attore abbia scritto un messaggio con il sangue di una ferita infertagli da Amber Heard.