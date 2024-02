Johnny Depp è diventato migliore amico con il principe saudita Mohammed bin Salman

Per quanto forte di una nutrita schiera di fedelissimi, Johnny Depp è certo stato abbandonato da un bel po' di amici in quel di Hollywood nel corso degli ultimi anni, tra una carriera in difficoltà e un'immagine pubblica compromessa dalle beghe legali con Amber Heard: perché, dunque, non cercare nuove amicizie dall'altro lato del Globo?

L'attore attualmente al lavoro sul film su Modigliani con Al Pacino ha infatti trascorso un bel po' di tempo in Arabia Saudita nel corso degli ultimi mesi, stringendo, stando a quanto leggiamo, un rapporto d'amicizia particolarmente stretto con il principe Mohammed bin Salman.

"Nonostante fossi abbastanza scettico all'inizio, ho potuto toccare con mano la rivoluzione culturale che sta avvenendo da queste parti. Ho avuto l'opportunità di incontrare un sacco di persone provenienti da vari angoli di questa regione e desiderose di condividere con me la loro cultura, la loro storia, le loro tradizioni" sono state le parole di Depp sul suo soggiorno in Arabia Saudita.

Stando a quanto riportato da Vanity Fair, Depp avrebbe anche sfruttato i suoi buoni rapporti con bin Salman per chiedere al principe dell'uccisione del giornalista Jamal Kashoggi: bin Salman avrebbe spiegato all'attore di considerare Kashoggi un criminale desideroso di attentare alla sicurezza della corona piuttosto che un giornalista, negando però di averne direttamente ordinato l'omicidio.