Johnny Depp, Mickey Rourke si offre di combattere con Elon Musk in suo onore

L'infinita diatriba tra Johnny Depp e Amber Heard si arricchisce ogni giorno di dettagli via via più sorprendenti, tanto da far pensare ad uno script per una serie tv. Tra le celebrità coinvolte nel processo al tabloid Sun, citato in giudizio da Depp per diffamazione, figura anche Elon Musk, accusato dall'attore di esser stato l'amante di Heard.

Elon Musk non ha mai negato la relazione con Amber Heard, sostenendo tuttavia di aver cominciato a frequentare l'attrice soltanto dopo la fine del suo matrimonio con Depp. La star di Pirati dei Caraibi sostiene il contrario, ossia che la tresca si fosse consumata proprio durante il matrimonio. Tra le sue dichiarazioni pubbliche, Elon Musk ha consigliato alle due parti di seppellire l'ascia di guerra e di andare avanti ma di recente ha aggiunto provocatoriamente che 'se Johnny vuole un combattimento in gabbia, me lo faccia sapere', auspicando una resa dei conti in stile wrestling.



Pare difficile che Johnny Depp risponda alla provocazione di Musk, considerando che l'intero processo si basa sulla sua presunta violenza. A quanto pare un amico dell'attore sarebbe disposto a onorare il suo nome affrontando Musk al suo posto: Mickey Rourke.

Su Instagram la star di The Wrestler ha scritto:"Ho appena letto che Elon Musk ha sfidato Johnny Depp a combattere. Ho un'idea migliore se Elon Musk ha voglia di combattere e vuole affrontare qualcuno della sua taglia, sarei felice di dare una lezione a 'Mr. Sono-un-duro' Elon Musk. Pugni nudi, gomiti e ginocchia e io userò solo la mia mano sinistra. Possiamo scommettere 200.000 dollari a testa, chi vince prende tutto, senza regole. Così invece di prendersela con qualcuno che pesa 60 kg, ti faccio il culo io. Con i più cari saluti, Mickey 'Marielito' Rourke".

Elon Musk risponderà alla sfida di Rourke? Nel frattempo continua il processo e l'avvocato di Johnny Depp ha definito Amber Heard una bugiarda compulsiva. Inoltre Depp ha distribuito regali ai suoi fan fuori dal tribunale, ringraziandoli per il sostegno.