Johnny Depp si mette alle spalle Amber Heard e arriva in Italia: ecco dove e perché!

Concluso il processo contro Amber Heard, del quale si attende presto il verdetto definitivo, Johnny Depp ha cominciato a esibirsi sul palco insieme al chitarrista Jeff Beck riscontrando nuovamente il favore del suo pubblico che lo ha accolto in maniera trionfante. C'è da dire che per tutto il processo, il supporto dei fan non è mai venuto meno.

Infatti, appena concluso il processo contro l'ex-moglie per diffamazione nei suoi confronti, Johnny Depp si è esibito con Jeff Beck nel corso di un concerto a Sheffield, data che ha replicato anche ieri con una nuova esibizione. Ebbene, è notizia dell'ultim'ora che Depp e Beck saranno protagonisti di un concerto anche in Italia, dove faranno tappa prossimamente.

La coppia calcherà i palchi di due importanti festival estivi: il 17 luglio saranno protagonisti sul palco dell'Umbria Jazz Festival, mentre il giorno seguente, il 18 luglio, saranno invece al Festival del Vittoriale Tener-a-mente.

L'ex star di Pirati dei Caraibi è apparso al pubblico completamente a suo agio e sereno mentre si esibiva al fianco di Jeff Beck, con il turbolento processo contro Amber Heard che sembra per lui essere cosa passata.

Ricordiamo che Depp ha citato in giudizio la sua ex moglie per diffamazione chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari per danni alla sua immagine. Il processo è in corso dall'11 aprile e sembra che il verdetto finale sia già previsto per il prossimo martedì. Staremo a vedere come andranno le cose e soprattutto se questa brutta storia che ha portato al suo licenziamento da Animali Fanstastici avrà finalmente una fine o se, le cose si trascineranno ancora a lungo.