Johnny Depp, tra i messaggi svelati al processo anche uno sul 'cadavere' di Amber Heard

Dopo le accuse di Johnny Depp sul fatto che Amber Hard avesse finto gli abusi ai fini della propria carriera d'attrice e la descrizione delle violenze sessuali subite dall'attrice da parte dell'ex-marito, emergono altri dettagli inquietanti sulla causa di diffamazione giunta al suo terzo giorno di processo in Virginia. Ecco gli sviluppi di oggi.

Johnny Depp ha detto al suo amico di lunga data e vicino di casa Isaac Baruch che sperava che Amber Heard fosse un "cadavere in decomposizione" nei messaggi di testo rivelati oggi in tribunale, durante la terza giornata del processo per diffamazione dell'attore contro la sua ex moglie.

Baruch, infatti, è salito sul banco dei testimoni e durante il controinterrogatorio, l'avvocato della Heard, Elaine Bredehoft, ha rivelato il testo dei messaggi scambiati tra Depp e Baruch nell'ottobre 2016. In uno di questi, Depp ha detto che sperava che il "cadavere in decomposizione della Heard fosse nel fottuto bagagliaio di una Honda Civic".

Riferendosi all'ex-moglie, Depp ha anche scritto: "Quella t*oia ha rovinato quella vita così fottutamente fica che abbiamo avuto per un po'". Quando gli è stato chiesto se ricordava di aver ricevuto i messaggi in questione, Baruch ha risposto in maniera affermativa. Più tardi, Baruch si è emozionato mentre parlava delle accuse della Heard nei confronti di Depp che ha definito "fraudolente".

"Non è giusto. Non è giusto quello che ha fatto e quello che è successo dato che così tante persone hanno sofferto per questo", ha detto Baruch, esprimendo tutta la sua rabbia per le "foto fasulle scattate" al viso livido della Heard "e pubblicate dai tabloid", così come "le narrazioni false e il modo in cui [Heard] ha ottenuto una richiesta di violenza domestica fraudolenta al fine di estorcere e ricattare" Depp. Quando gli è stato chiesto se sapeva se Depp avesse commesso violenza domestica contro la Heard, Baruch ha detto: "Non ho mai visto o assistito a niente di quello che oggi viene detto o rivendicato".

In precedenza, Amber Heard ha sostenuto di essere stata quasi licenziata da Aquaman 2 a causa del processo con Depp.