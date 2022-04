Johnny Depp, i messaggi di odio contro Amber Heard e le notti di droga con Marilyn Manson

All'ennesimo giorno del processo per diffamazione intentato da Johnny Depp contro l'ex-moglie Amber Heard si è arrivati al momento della lettura dei messaggi inquietanti con Paul Bettany, ricorderete, in cui le due star di Hollywood scherzavano sul seppellire e poi bruciare il cadavere dell'attrice. Ecco gli ultimi aggiornamenti dal processo.

Nella giornata di giovedì, i legali della Heard hanno mostrato in aula di tribunale la messaggistica tra Depp e l'amico Paul Bettany a proposito dell'allora moglie della star, messaggi che contenevano appellativi e insulti come "vacca idiota", "prostituta senza valore" e "lurida puttana". Rottenborn ha mostrato i messaggi tra i due attori risalenti al 2013. Depp ha dichiarato alla corte che lui e Bettany erano amici e si facevano di cocaina insieme. In un messaggio di Depp a Bettany si legge persino: 'Bruciamo Amber!".

Bettany ha risposto: "Avendoci pensato bene non credo che dovremmo bruciare Amber...". Depp in un successivo messaggio: "Affoghiamola prima di bruciarla!!! Dopo fotterò il suo cadavere bruciato per assicurarmi che sia morta".

In aula è stato citato spesso il volo da Boston a Los Angeles del 2014 dopo che la notte precedente Depp e Heard avevano litigato a proposito di un film che vedeva l'attrice impegnata con James Franco (The Adderall Diaries, uscito nel 2015). Depp era convinto che la moglie lo tradisse con Franco. Il giorno dopo Depp ha mandato un messaggio di scuse: "Ancora una volta, mi trovo in un luogo di vergogna e rimpianto. Naturalmente, mi dispiace. Non so davvero perché o cosa sia successo, ma non lo farò mai più".

Al processo sono stati, inoltre, mandati degli audio in cui sentiamo Depp e Heard, con quest'ultima che grida all'altro "metti giù il coltello", esprimendo paura che il divo potesse fare del male a se stesso. Questo incidente sarebbe avvenuto nel luglio 2016, due mesi dopo l'istanza di divorzio. Anche Heard aveva minacciato il suicidio in un litigio.

Successivamente è stato mostrato un video nel quale si vede Depp visibilmente alterato dal vino, prima di accorgersi di essere ripreso dalla moglie. A tal proposito, Depp ha dichiarato: "Essere registrato illegalmente rientra abbastanza bene nel quadro generale".

Infine, l'avvocato Rottenborn ha anche chiesto all'attore se avesse mai preso droghe con il musicista Marilyn Manson. Depp ha risposto: "Una volta ho dato una pillola a Marilyn Manson perché smettesse di parlare così tanto". Rottenborn ha anche mostrato una foto del marzo 2013 di un tavolo con vino, whisky, quattro linee di cocaina e una scatola con un teschio e ossa incrociate con scritto sopra "proprietà di J.D.". L'avvocato ha chiesto all'attore se a volte bevesse whisky al mattino. Depp ha risposto: "Ogni ora era buona".