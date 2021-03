Johnny Depp diventa Mera al posto di Amber Heard nell'esilarante deepfake di Aquaman!

Immaginate Johnny Depp al posto di Amber Heard in Aquaman? Un fan ha pensato bene di realizzare un video deepfake nel quale il volto della star di Pirati dei Caraibi sostituisce quello dell'ex moglie nei panni di Mera. Di recente sono circolate diverse voci sul possibile addio di Heard al franchise dopo la querelle giudiziaria con l'ex marito.

Si è parlato insistentemente di Emilia Clarke in sostituzione di Heard ma il fan ha ironizzato sul possibile sostituto.

La bufera giudiziaria e mediatica di Johnny Depp e Amber Heard ha creato nell'opinione pubblica fazioni differenti, tra chi sostiene Heard e chi supporta Johnny Depp.



Molte persone sono entrate a far parte della campagna #JusticeForJohnnyDepp ed è stata creata una petizione che chiede l'allontanamento di Amber Heard dal cast di Aquaman, accusando l'attrice di aver raccontato falsità.

"Poiché Amber Heard è una nota e comprovata molestatrice domestica, Warner Brothers e DC Entertainment dovrebbero e devono rimuovere Heard dal loro progetto cinematografico Aquaman 2. Non devono ignorare la sofferenza delle vittime di Heard".

Aquaman vede la star di Justice League, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry/Aquaman. Il personaggio tornerà anche nel sequel, che dovrebbe vedere nel cast proprio Amber Heard nei panni di Mera.



