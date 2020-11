Johnny Depp, Mads Mikkelsen diventa Grindelwald nella fan art per Animali Fantastici!

Questa settimana Johnny Depp è stato ufficialmente licenziato dal ruolo di Grindelwald nella saga di Animali Fantastici, e secondo gli ultimi aggiornamenti sarà Mads Mikkelsen l'attore chiamato a sostuirlo.

Essendo la star danese un attore molto amato, i fan sono già in estasi per la notizia e mentre le riprese di Animali Fantastici 3 proseguono in questo momento, l'artista BossLogic si è preso la libertà di accelerare i tempi e calare Mads Mikkelsen nei panni di Grindelwald: come al solito potete gustarvi la fantastica fan-art in calce all'articolo.

Ricordiamo che l'attore di Valhalla Rising e Star Wars è la scelta numero uno per il regista di Animali Fantastici David Yates, e l'obiettivo della produzione è quello di rispettare il programma tracciato nei giorni scorsi dopo aver spostato la data di uscita originale del 12 novembre 2021 a quella dell'estate 2022: il cast guidato da Eddie Redmayne e Jude Law è già sul set, Johnny Depp aveva già girato una scena nei panni di Grindelwald quindi a quanto pare l'accordo con Mikkelsen sarà finalizzato a stretto giro.

Di recente Mads Mikkelsen, amato dai lettori di Everyeye anche per i suoi trascorsi nel mondo dei videogame, ha terminato le riprese del film Chaos Walking, diretto da Doug Liman e con protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley.