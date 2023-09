Johnny Depp, anche Luisa Ranieri nel cast di Modí: iniziate le riprese

Modì, il biopic firmato da Johnny Depp sul pittore e scultore italiano Amedeo Modigliani, racconterà l'animo tormentato di Modigliani, passando per il suo stile rivoluzionario e per i suoi soggetti preferiti e tanto amati: le donne. Malgrado la data di uscita sia ancora ignota, ci sono importantissime novità in arrivo!

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, le riprese del biopic su Modigliani sono già iniziate e si terranno, per un periodo a Budapest, prima di spostarsi in Italia. Nel cast di Modì c'è anche Riccardo Scamarcio, che di film hollywoodiani ne sa parecchio e accanto a lui, si unirà la connazionale Luisa Ranieri grande new entry nel cast. La star interpreterà il ruolo di Rosalie, amica e proprietaria di un caffè italiano a Parigi che Modigliani frequentò parecchio: la donna e il pittore strinsero un rapporto molto stretto tanto che l'artista la ritrasse in uno dei suoi iconici dipinti e lei, Rosalie, gli fece spesso da madre. La pellicola, tratta dall'omonima opera teatrale di Dennis McIntyre, sarà ambientata nel 1916.

Modì, che rappresenta la seconda regia per Depp a 25 anni di distanza da The Brave vanta un cast piuttosto patinato: Al Pacino interpreterà Maurice Gangnat, collezionista d'arte internazionale e Pierre Niney, invece, Maurice Utrillo, artista e amico intimo di Modigliani.