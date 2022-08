Johnny Depp è Luigi XV nella primissima foto di Jeanne Du Barry!

Johnny Depp torna sul set in grande stile, nei panni del Re di Francia Luigi XV, in questa primissima foto appena resa pubblica del film indipendente Jeanne Du Barry, diretto dalla regista francese Maïwenn e di cui Netflix ha recentemente acquistato i diritti di distribuzione streaming.

Nonostante i tentativi di Amber Heard di far annullare il processo di Fairfax, che hanno portato poi a un nulla di fatto, continua la risalita di Johnny Depp nei set cinematografici e non solo: trovate qui tutti i prossimi progetti di Johnny Depp, fra album musicali e comparsate in cortometraggi. Fra questi, il nuovo film francese indipendente su Jeanne Du Barry, il primo che dovrebbe vederlo tornare su schermo dai tempi di Minimata. Il film ripercorre la storia d’amore fra l’omonima cortigiana, interpretata dalla stessa regista Maïwenn, e il Re di Francia Luigi XV, ruolo andato all’attore di Pirati dei Caraibi.

La produzione ha anche confermato che le riprese sono iniziate il 26 luglio e dureranno 11 settimane, con location che includono Versailles e altri castelli della regione parigina, oltre agli studios per quanto riguarda gli interni. Nata in povertà, Jeanne è una giovane donna della classe operaia, affamata di cultura e piacere, che usa la sua intelligenza e il suo fascino per scalare uno dopo l'altro i gradini della scala sociale. Una volta conquistato il cuore di Luigi, Jeanne si trasferirà a Versailles, rompendo le etichette e scandalizzando a corte.

Ora possiamo dare uno sguardo al Luigi di Depp: l’immagine, che trovate in calce all’articolo, è anche la prima in assoluto resa pubblica per il film. Nelle scorse settimane si era parlato di un coinvolgimento, da parte di Netflix, per assicurarsi la distribuzione in alcune regioni 15 mesi dopo l’uscita in sala. Questo nonostante la teoria di un produttore esperto di casi d’alto profilo, secondo cui Depp avrebbe dovuto limitarsi – per alcuni anni e prima di essere definitivamente riabilitato a Hollywood – a piccole società indipendenti ed europee, dove processi di questo tipo non interessano le produzioni a meno di gravi condanne.

