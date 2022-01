Johnny Depp sarà Luigi XV di Francia: annunciato il nuovo film della star!

Dopo essere stato licenziato dalla saga di Animali Fantastici, Johnny Depp è finalmente pronto a rimettersi in gioco in Europa con un nuovo film basato sulle gesta di re Luigi XV di Francia, nel quale sarà ovviamente la star protagonista.

Stando a quanto riferito dall'emittente francese LCI, Johnny Depp ha firmato per recitare nel ruolo di Luigi XV in un nuovo film attualmente senza titolo firmato dallo sceneggiatore e regista Maiwenn: la produzione dovrebbe iniziare in Francia a luglio. Una data d'uscita e maggiori dettagli sulla trama del progetto devono ancora essere annunciate, ma considerato che le riprese inizieranno la prossima estate è altamente probabile che il progetto debutterà nel 2023, magari sul tappeto rosso di Cannes.

Negli scorsi mesi, Johnny Depp è stato oggetto di pensati accuse durante la causa legale con l'ex moglie Amber Heard. Da allora la sua carriera ha subito un pesante arresto, con Mads Mikkelsen chiamato a sostituirlo per il ruolo di Grindelwald nel franchise di Harry Potter e il naufragio di tanti altri progetti. Per chi non la conoscesse, Maiwenn è una pluripremiata attrice francese diventata regista: è famosa soprattutto per il suo film del 2011, Polisse, che è stato nominato a diversi Premi Cesar e ha portato a casa il Premio della Giuria al Festival di Cannes. Il suo film più recente è DNA, uscito nel 2020.

Siete contenti che Johnny Depp sia pronto a rimettersi in gioco? Ditecelo nei commenti! A proposito: avete letto le dichiarazioni al veleno di Brian Cox contro Johnny Depp?