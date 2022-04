Johnny Depp sui litigi con Amber Heard: 'Mi ha minacciato di suicidarsi più volte'

Negli ultimi sviluppi del processo per diffamazione che vede contrapposti gli ex-coniugi Johnny Depp e Amber Heard sono emersi particolari ancora più inquietanti sugli anni trascorsi come coppia sposata. In una delle ultime dichiarazioni, Depp ha raccontato di come Heard lo avesse minacciato più volte di suicidarsi dopo alcuni litigi.

"La signora Heard aveva parlato di suicidio in un paio di occasioni, quindi anche questo diventa un fattore chiave", ha testimoniato l'attore in tribunale durante il processo per diffamazione in corso contro la sua ex-moglie. "Diventa qualcosa che si insinua nella parte posteriore del tuo cervello e che temi".

Depp ha inoltre affermato che quando tentava di andarsene, la Heard lo fermava dicendogli che sarebbe "morta" senza di lui. "Molte volte quando cercavo di andarmene, lei mi fermava all'ascensore con le guardie di sicurezza, piangendo, urlando, 'Non posso vivere senza di te. Sto per morire'", ha dichiarato Depp.

Quando alla fine riusciva a "scappare", Depp ha aggiunto che la Heard lo seguiva a casa sua, anche nelle ore piccole della notte. "Cinque minuti dopo... lei arrivava in camicia da notte, urlando nel parcheggio di fronte a casa mia. Gridando, cielo, saranno state le 4 del mattino, le 3 del mattino. Era ridicolo, era fuori controllo, era incontrollabile".

Sempre nelle scorse ore, Depp ha confermato che nessuna offerta al mondo potrebbe convincerlo a tornare nella saga dei Pirati dei Caraibi della Disney. Per quanto riguarda invece le insinuazioni della ex-moglie, l'attore ha sostenuto che il ritratto che la Heard ha fatto della sua tossicodipendenza è "montato ad arte" e ha definito le sue affermazioni "palesemente false". Depp ha continuato dicendo di essere diventato un facile bersaglio perché la Heard conosceva i segreti della sua vita e li ha usati contro di lui. "Non sono un maniaco che ha bisogno di essere sempre fatto", ha testimoniato Depp.