Johnny Depp, la lettera di esultanza dopo la vittoria: 'Mi hanno ridato indietro la vita'

Alla fine è andata come tutti si aspettavano. O meglio, come molti speravano, almeno a giudicare dai flussi social. Ed è proprio sui social che Johnny Depp condivide le sue prime reazioni alla notizia della vittoria nel processo per diffamazione contro Amber Heard. Una lettera toccante che ripercorre gli ultimi sei anni di inferno.

La ragione, alla fine, è stata di Johnny Depp. Solo questa mattina, il tribunale aveva chiesto un rinvio del verdetto sul processo Depp Heard per dare più tempo alla giuria per deliberare, salvo poi annunciare meno di tre ore fa che quel verdetto era stato raggiunto e che sarebbe stato reso pubblico alle 12:00 PT, vale a dire alle 21:00 di stasera ora italiana. Alla fine, è stato Johnny Depp a vincere la causa, ottenendo il riconoscimento di tutte le imputazioni sollevate in merito all’articolo dell’ex moglie per il Washington Post e contestualmente 10 milioni di risarcimento e 5 milioni in danni. Per quanto riguarda il contro-processo di Amber Heard, la giuria le ha riconosciuto 2 milioni di dollari in risarcimento e alcuna cifra in danni.

L’attore non era presente in aula perché in tournee su palco con Jeff Beck, non avendo avuto ovviamente il tempo per tornare in Virginia – ai legali è stata concessa solo un’ora per raggiungere il tribunale – ma pochi minuti dopo ha condiviso una lunga lettera a mezzo social, che trovate in calce all’articolo e di cui vi riportiamo la traduzione integrale: “Sei anni fa, la mia vita, quella dei miei figli, le vite di quelli a me più vicini, e anche di coloro i quali per molti, moltissimi anni mi avevano supportato e avevano creduto in me, cambiarono per sempre. Tutte, in un battito di ciglia. Accuse criminali, false e molto serie mi sono state mosse attraverso il web, il che ha innescato una raffica infinita di odio, anche se nessun processo era stato avviato nei miei confronti. Aveva già fatto due volte il giro del mondo in un nanosecondo e aveva avuto un impatto sismico sulla mia vita e sulla mia carriera”.

“E sei anni dopo, la giuria mi ha restituito la mia vita. Sono veramente onorato. La mia decisione di perseguire questo caso, conoscendo molto bene le proporzioni degli ostacoli legali che avrei dovuto affrontare e l’inevitabile spettacolarizzazione globale della mia vita, fu presa solo dopo grandi considerazioni. Fin dall'inizio, l'obiettivo di portare avanti questo caso era quello di rivelare la verità, indipendentemente dal profitto. Affermare la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli e a tutti quelli che mi sono rimasti saldi nel supportarmi. Mi sento in pace con la consapevolezza di esserci finalmente riuscito”.

“Sono e sono stato sopraffatto dallo sfogo d’amore e dal colossale supporto e gentilezze proveniente da ogni parte del mondo. Spero che questa mia ricerca nell’affermazione della verità sia stata d’aiuto ad altri, uomini o donne, che si siano trovati nella mia situazione. E spero che chi li sostiene non si arrenda mai. Spero anche che la posizione generale torni all’innocenza fino a prova contraria, sia nei tribunali che nei media. Desidero rendere i miei riconoscimenti al nobile lavoro del Giudice, dei giurati, del personale di corte e degli sceriffi che hanno sacrificato il loro tempo per arrivare a questo punto. E al mio diligente e incrollabile team legale che ha svolto un lavoro straordinario nell'aiutarmi per condividere la verità. Il meglio che deve ancora venire e un nuovo capitolo è finalmente iniziato. Veritas nunquam perit. La verità non perisce mai”.