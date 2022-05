Johnny Depp, i legali contro Amber Heard: 'Questa è la miglior performance della sua vita'

Mentre la bufala su Amber Heard che copia i dialoghi de Il talento di Mr Ripley durante la sua deposizione è stata smentita, i toni sul discusso processo che vede coinvolto Johnny Depp si sono riaccesi grazie ad alcune dichiarazioni da parte degli avvocati dell'attore.

In un'intervista concessa a TMZ, gli avvocati di Johnny Depp hanno infatti affermato che la storia di Amber Heard sentita in queste ore in tribunale si è come 'evoluta' rispetto a quella del famoso editoriale pubblicato nel 2018, e adesso include "nuovi dettagli molto convenienti" sulle violenze e gli abusi emotivi apparentemente subiti dall'attrice.

"Sta facendo la miglior performance della sua vita", hanno commentato gli avvocati a TMZ, anticipando inoltre che il loro controinterrogatorio mirerà ad evidenziare le molte incongruenze nella testimonianza della star di Aquaman, testimonianza che ha riferito di aggressioni sessuali, minacce di morte e abusi fisici dopo che lei avrebbe preso in giro Johnny Depp per un tatuaggio.

Ricordiamo che Johnny Depp è rappresentato dal famoso studio legale internazionale Brown Rudnick, secondo Inews. Ci sono almeno 8 avvocati nel team, con Ben Chew e Camille Vasquez alla guida del caso. Il processo è sospeso fino al 16 maggio, quando ripartirà con altre testimonianze da parte di Amber Heard. La chiusura è prevista per il 27 maggio.