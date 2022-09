Johnny Depp, Kate Moss rivela: 'Mi regalò una collana tirandola fuori dal suo c**o'

Archiviato (o quasi) il processo per diffamazione contro Amber Heard, Johnny Depp sta facendo nuovamente parlare di sé per alcune particolarissime dichiarazioni di Kate Moss. La modella ha infatti rivelato di aver ricevuto in dono dall'attore una bellissima collana di diamanti anche se, in modo assai particolare.

"Quella collana di diamanti che mi ha regalato Johnny, sono stati i primi diamanti che ho posseduto. Li ha tirati fuori dalla fessura del suo c**o" ha detto la Moss a British Vogue ricordando un'episodio tutt'altro che romantico avvenuto agli inizi della sua relazione con la star di Pirati dei Caraibi.

"Stavamo uscendo a cena e lui ha detto: 'Ho qualcosa nel sedere. Puoi dare un'occhiata?'. A quel punto ho infilato la mano nei suoi pantaloni e ha tirato fuori la collana di diamanti".

Kate Moss e Johnny Depp hanno avuto una relazione durata per 4 anni dal 1994 al 1998 e, la modella ha difeso l'attore proprio nel corso del processo conclusosi agli inizi di giugno. Da tempo infatti si parlava di un possibile spintone subito dall'icona della moda britannica proprio ad opera dell'interprete di Jack Sparrow.

"C'era un temporale", ha raccontato nel corso della sua testimonianza. "Sono scivolata dalle scale e mi sono fatta male alla schiena. Ho urlato, perché mi faceva male... lui è tornato di corsa ad aiutarmi, mi ha portato nella mia stanza e ha chiamato i medici. Non mi ha mai preso a calci, spinto o buttato giù dalle scale".