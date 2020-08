Johnny Depp diventa Joker per The Batman con Robert Pattinson: guardate!

Sono stati giorni a dir poco concitati per quanto riguarda The Batman di Matt Reeves, che insieme alla Snyder Cut nello scorso week-end ha letteralmente rubato la scena a tutti gli altri 'concorrenti' della convention virtuale DC FanDome.

Con rivelazioni sulla trama, sul tono del film e un clamoroso primo trailer ufficiale, The Batman sembrerebbe aver conquistato fin da subito il cuore dei fan in tutto il mondo, e come al solito l'artista BossLogic ha voluto cavalcare il momento fornendo ai suoi follower l'unico dettaglio che sembrerebbe essere assente dal progetto di Matt Reeves: Joker.

Come noto, infatti, i villain del primo capitolo della nuova saga saranno Pinguino e l'Enigmista, e al di là dell'apparizione di una gang i cui membri nascondono il proprio volto dietro ad un trucco da pagliaccio, il Clown principe del crimine di Gotham potrebbe non essere ancora attivo nella metropoli DC durante gli eventi del film (che si svolgerà nel secondo anno di 'carriera' da vigilante di Bruce Wayne). BossLogic ha provato a rimediare, immaginando Johnny Depp nei panni di Joker per un prossimo capitolo del franchise: come al solito potete gustarvi la fan-art in calce all'articolo.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle migliori interpretazioni di Johnny Depp e alle migliori interpretazioni di Robert Pattinson.