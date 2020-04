Johnny Depp diventa il Joker del The Batman di Matt Reeves in una fanart

Il The Batman di Matt Reeves è (ufficialmente, almeno) ancora privo di un villain: la straordinaria popolarità di Joker dopo il successo del film con Joaquin Phoenix ha fatto ovviamente sì che in molti acclamassero una nuova comparsa della storica nemesi di Batman, anche se per ora non sembrano esserci indizi al riguardo.

Sognare però non costa nulla e, dal momento in cui difficilmente vedremo comparire il personaggio di Phoenix in film al di fuori di quelli pensati da Todd Philips, ecco che la macchina del fantacasting si rimette in moto più aggressiva che mai tirando fuori un nome che da sempre rappresenta un sogno proibito dei fan per un nuovo Joker: Johnny Depp.

Naturalmente non ci sono state voci di un interessamento all'ex-Jack Sparrow per il ruolo, ma puntuale arriva una nuova fanart di Boss Logic a darci un'anteprima di quello che potrebbe essere l'aspetto di Depp nei panni del criminale che da decenni terrorizza Gotham: cosa ne pensate? Vi piacerebbe un Joker interpretato da Johnny Depp o preferireste vedere altri attori misurarsi con il ruolo che è stato di mostri sacri come Nicholson, Ledger e Phoenix?

A causa del coronavirus, comunque, anche la produzione di The Batman è momentaneamente ferma; Matt Reeves, comunque, ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute del cast di The Batman.